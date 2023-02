Ant-Man 3: lo sceneggiatore definisce il Regno Quantico “le fondamenta del Multiverso”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In un’intervista per Marvel.com lo sceneggiatore Jeff Loveness ha parlato di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che sarà nei cinema tra pochi giorni.

Loveness ha parlato nello specifico del Regno Quantico e della sua importanza:

Volevamo costruirlo da zero e abbiamo pensato a come differenziarlo dallo spazio e dal mondo sottomarino come quello del regno di Namor, Talokan [in Black Panther: Wakanda Forever]. Così ci è venuta l’idea di renderlo le fondamenta del Multiverso, un limbo al di fuori del tempo e dello spazio.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man 3 nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Quanto attendete l’uscita di Ant-Man 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!