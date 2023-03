Ant-Man 3, lo sceneggiatore sorpreso dalle critiche: “Mi hanno rattristato”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il film dell’Universo Marvel con il punteggio critico peggiore su Rotten Tomatoes assieme a Eternals e ha avuto un calo di quasi il 70% al secondo fine settimana al botteghino statunitense.

Non si tratta di notizie positive per il terzo film su Scott Lang, come discusso dallo sceneggiatore Jeff Loveness in un’intervista con The Daily Beast:

In tutta sincerità, quelle recensioni mi hanno colto di sorpresa. Sono state un brutto colpo… non erano belle recensioni, e mi sono detto: “Ma che…?”.

Ha poi aggiunto:

Sono molto fiero di ciò che ho scritto per Jonathan [Majors] e Michelle Pfeiffer [Janet Pym], credevo fossero roba buona, perciò [le recensioni] mi hanno scoraggiato e rattristato.

Loveness si è ripreso dopo aver partecipato a una proiezione del film al cinema:

Ho detto: “Cavolo! Le recensioni sbagliano! Ho ragione, MODOK è fantastico”. In generale sono molto soddisfatto, questa settimana ho capito come si incassano i colpi. E ho capito che non è così male e che posso andare avanti a fare le cose che faccio.

Loveness, ricordiamo, sta scrivendo la sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty.

