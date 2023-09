In Ant-Man and the Wasp: Quantumania si parla dell’autobiografia di Scott Lang intitolata Look Out For The Little Guy!.

Il libro è stato veramente pubblicato negli Stati Uniti e ci mostra una cronaca di alcuni eventi tutti raccontati dal punto di vista di Lang.

Nel passaggio dedicato agli eventi di Avengers: Endgame c’è addirittura un momento inedito con protagonista Steve Rogers che non è stato mostrato nel film. Quando Scott arriva al quartier generale dei Vendicatori dopo essere uscito dal Regno Quantico, incappa nella furia di Captain America. Nel libro Scott scrive che dopo aver definito le persone scomparse dei “dispersi, “la furia insolitamente si impossessa di lui” e Steve inizia ad alzare i toni facendogli capire esattamente cosa ha fatto Thanos. “Quel folle ha ucciso metà popolazione. Non della Terra, dell’intero universo“.

