Ant-Man 3: scritturare Michelle Pfeiffer è sempre stato “un sogno” secondo Kevin Feige

In occasione di una conferenza stampa dedicata a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kevin Feige ha parlato di quanto sia stato significativo scritturare Michelle Pfeiffer nel secondo film.

L’attrice, come noto, avrà un ruolo ancora più centrale nel terzo capitolo in arrivo tra pochi giorni:

Ripensando alla trilogia di Ant-Man, c’è un flashback nel primo film con Wasp, quella originale, Janet van Dyne. Non vediamo il suo volto perché ha la maschera, ma è sempre stato un sogno potere avere un giorno Michelle Pfeiffer nei panni di quel personaggio.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

