Tra pochi mesi partiranno le riprese di, il terzo capitolo coned

Nell’attesa è approdato in rete il titolo della lavorazione della nuova pellicola dei Marvel Studios, che sarà Goat Rodeo.

Ricordiamo che i titoli di lavorazione sono nomi provvisori dati a un prodotto durante il suo sviluppo: si tratta di una precauzioni per prevenire fughe di notizie, ad esempio durante eventuali riprese in esterni, ma anche per tutelare archivi e database.

Goat Rodeo è un termine che in inglese viene usato per descrivere “qualcosa che va disastrosamente per il verso sbagliato a tal punto che l’unica cosa da fare è fermarsi e assistere al disastro“.

Le riprese si svolgeranno in estate nel Regno Unito.

Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Nel “tempo libero” ha diretto due episodi della seconda stagione di The Mandalorian.

Jonathan Majors vestirà i panni di Kang il Conquistatore. Nel cast torneranno anche Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Kathryn Newton (Detective Pikachu, Freaky) interpreterà invece Cassie Lang. Paul Rudd ed Evangeline Lilly percepiranno lo stesso compenso.

Quanto attendete Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce all’articolo!

Fonte: Comicbook