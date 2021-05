Manca poco all’inizio delle riprese di, il terzo capitolo coneddiretto da Peyton Reed.

Per l’occasione l’interprete di Wasp ha partecipato alla prima prova costume, come testimoniato un post su Instagram:

Ho appena fatto la prima prova costume per Quantumania!!!! Sì, voglio mostrarvi le foto del costume di Wasp. Sì, voglio farvi intrufolare nella stanza per farvi emozionare su quello che succederà. Ma NO, non farò come Tom Holland o Mark Ruffalo. Qui nessuno spoiler. Condividerò con voi il fatto che il sarto e il costumista sono due ragazzi con cui avevo lavorato per LOST. È stato un bel tuffo nel passato, nonché una strana collisione di mondi #LOSTincontraMarvel