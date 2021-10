Variety ha intervistatodi recente e gli ha chiesto un commento su, le cui riprese sono in corso.

L’attore ha prima di tutto parlato di Paul Rudd:

Paul è un veterano, non esistono gli Avengers senza di lui. Sul set è il nostro leader, ci siamo quasi. È stato utilissimo per aiutarmi a entrare in questo mondo.

Ha poi parlato del suo personaggio:

Colui che rimane si è finalmente mostrato e c’è ancora tanto da scoprire… ci sono quanti? 40 minuti di questo personaggio nella storia? Quindi adesso ho più tempo per raccontare qualcosa e entrare in gioco con altre persone. Questa volta non abbiamo l’incredibile Tom Hiddleston, ma devo fare i conti con Paul Rudd e Evangeline e la famiglia di Ant-Man. È un mondo completamente diverso che sto esplorando, sto cercando di fare del mio meglio.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà al cinema il 17 febbraio 2023, le riprese sono in corso nel Regno Unito.

Il film di Reed, dopo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, impiegherà la stessa tecnologia rivoluzionaria usata per realizzare The Mandalorian. Entrambi i registi hanno potuto conoscere la tecnologia proprio sul set della serie di Star Wars per Disney+.

Stagecraft prevede l’utilizzo di teatri di posa circondati da giganteschi schermi LED ad altissima definizione sui quali vengono proiettate, in tempo reale, le ambientazioni delle scene da girare, con un notevole risparmio in termini di creazione dei set e di illuminazione (anche e soprattutto in post-produzione).

Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Nel “tempo libero” ha diretto due episodi della seconda stagione di The Mandalorian.

Jonathan Majors vestirà i panni di Kang il Conquistatore. Nel cast torneranno anche Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Kathryn Newton (Detective Pikachu, Freaky) interpreterà invece Cassie Lang. Paul Rudd ed Evangeline Lilly percepiranno lo stesso compenso.

