Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Con l’arrivo in streaming su Disney+ (e in home video) di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la Marvel ha diffuso in rete una featurette guidata da Kathryn Newton, ovvero Cassie Lang.

Potete ammirare il video qua sotto:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la sinossi

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

FONTE: Marvel Studios

