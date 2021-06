Come testimoniato qualche giorno fa dal protagonista del film, sono cominciate a Londra le riprese di, che vedrà il ritorno della squadra composta daede di tuti gli altri comprimari.

Alla sceneggiatura questa volta troviamo Jeff Loveness, autore anche di alcuni episodi di Rick and Morty. Per celebrare il ritorno in tv della serie animata, lo sceneggiatore ha scritto una serie di tweet alludendo anche al film Marvel in arrivo tra due anni:

Rick & Morty è tornato, ho scritto l’episodio di questa sera. Rappresenta tutto ciò che sono: X-Men anni ’90. Frasier. Un Imperatore oceanico arrapato. La vita del tempo. Il modo in cui deludiamo nostra madre. Un po’ di Narnia e Starfox 64. Badate a tutti i riferimenti a X-Men. Sto diventando vecchio… vecchissimo. Non sarò mai Gambit. Se c’è un modo di ficcare Blade in un episodio, ce lo ficco sempre. È Blade, lo amo. Dò la voce al tizio che delude sua madre. C’è anche un Grande Uccello. Grazie per la visione, porterò avanti questi temi in Ant-Man 3.

Thank you for watching. I shall continue these themes in Ant Man 3. — Jeff Loveness (@JeffLoveness) June 21, 2021

Il volto di Scott Lang ha confermato qualche giorno fa di essere arrivato a Londra proprio per le riprese:

IT’S HAPPENING!

Paul Rudd has revealed he is now in London to begin filming for Ant-Man and The Wasp #Quantumania! [Via: Tyreek Hill – Cheetah – on instagram] pic.twitter.com/rH3Ne13EQ3 — Ant-Man News 🐜 (@AntManNews) June 15, 2021

In attesa dell’inizio, la nuova Cassie Lang, Kathryn Newton, ha fatto visita al nuovo Avengers Campus a Disneyland negli Stati Uniti, visitando tutte le aree a tema Marvel, come potete vedere nelle foto pubblicate su Instagram.

“Manca poco” ha scritto Evangeline Lilly nei commenti.

Proprio Lilly, intanto, ha condiviso alcuni scatti dal suo allenamento:

Ecco il suo ultimo pubblicato poche ore fa: sembra proprio che l’attrice sia pronta a partire per Londra.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà al cinema il 17 febbraio 2023, le riprese sono in corso nel Regno Unito.

Il film di Reed, dopo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, impiegherà la stessa tecnologia rivoluzionaria usata per realizzare The Mandalorian. Entrambi i registi hanno potuto conoscere la tecnologia proprio sul set della serie di Star Wars per Disney+.

Stagecraft prevede l’utilizzo di teatri di posa circondati da giganteschi schermi LED ad altissima definizione sui quali vengono proiettate, in tempo reale, le ambientazioni delle scene da girare, con un notevole risparmio in termini di creazione dei set e di illuminazione (anche e soprattutto in post-produzione).

Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Nel “tempo libero” ha diretto due episodi della seconda stagione di The Mandalorian.

Jonathan Majors vestirà i panni di Kang il Conquistatore. Nel cast torneranno anche Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Kathryn Newton (Detective Pikachu, Freaky) interpreterà invece Cassie Lang. Paul Rudd ed Evangeline Lilly percepiranno lo stesso compenso.

