Ant-Man and the Wasp: Quantumania, stanotte il trailer finale, ecco il nuovo poster!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Manca poco più di un mese all’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo cinecomic dei Marvel Studios del 2023, e in vista del lancio del trailer finale previsto per questa notte ecco arrivare il nuovo, suggestivo poster del film.

Il trailer andrà in onda durante il College Football Playoff National Championship trasmesso su ESPN negli Stati Uniti a partire dall’una e mezzo del mattino (ora italiana), quindi a meno che la Disney non lo lanci prima online dovrebbe uscire proprio in nottata. Tornate sulle nostre pagine per vederlo non appena sarà disponibile, intanto ecco la nuova locandina!

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le informazioni su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda.