Ant-Man: Joe Cornish torna a parlare della separazione fra Edgar Wright e la Marvel

Il primo regista contattato, all’epoca, dai Marvel Studios per portare sul grande schermo Ant-Man non era Peyton Reed, bensì Edgar Wright che si sarebbe dovuto occupare del cinecomic insieme a Joe Cornish. Il progetto ebbe una luna pre-produzione che si risolse con un sostanziale nulla di fatto e un rinvio dell’uscita del primo film di una saga che sta per salutare l’arrivo al cinema del terzo capitolo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Impegnato nella promozione stampa della serie disponibile in streaming su Netflix Lockwood & Co. (LEGGI LA RECENSIONE), Joe Cornish è tornato a parlare di cosa sia accaduto all’Ant-Man che avrebbe dovuto portare al cinema insieme a Edgar Wright:

Abbiamo lavorato ad Ant-Man per qualcosa come otto anni, chiaramente a intermittenza. E, in quel lasso di tempo, lo scenario cambiava di continuo. La tecnologia stessa è mutata completamente. Le persone si sono innamorate dei film di supereroi. Tutte quelle cose che la gente amava dei fumetti negli anni 50, 60, 70 e 80 sono cominciate ad arrivare tradotte sul grande schermo in una maniera molto diretta come mai accaduto prima.

Poi aggiunge:

Quella cosa ci prese un po’ in contropiede nel senso che la Marvel non voleva necessariamente il film d’autore che Edgar ed io volevamo fare perché, a quel punto, si ritrovavano ad avere un colosso fra le mani. Edgar è un autore. Edgar Wright fa i film di Edgar Wright. A conti fatti credo sia per questo che non si sia fatto. Detto questo, c’è ancora un sacco di roba nostra in quel film che, peraltro, mi piace davvero tanto. E siamo eccitati come tuti al pensiero di scoprire dove possa andare a parare col prossimo episodio. Sentiamo un profondo collegamento col cast anche perché è stato Edgar a farlo. Il design è quello. Ci sono ancora un paio di piccole formiche invisibili di Edgar che si muovo in quei film.

