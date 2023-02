Ant-Man: Michael Douglas tornerebbe in un quarto film a una condizione

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nonostante Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sia ancora arrivato in sala già si vocifera di un possibile quarto capitolo cinematografico dedicato alle avventure dell'”uomo formica”.

A tal proposito l’Hollywood Reporter ha approfittato della premiere del cinecomic per chiedere a Michael Douglas se fosse disposto a ritornare nuovamente nei panni di Hank Pym. “Finché ho la possibilità di morire”, ha risposto l’attore ridendo.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

