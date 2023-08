Tra i grandi assenti dell’ultimo film di Ant-Man troviamo il Luis di Michael Peña. L’intero trio di X-Con Security mancava, infatti, nel film. Luis in particolare era molto amato dal pubblico, specialmente per gli aneddoti che chiudevano il film, raccontati nel suo stile particolare: un modo di parlare rapidissimo.

Tempo fa è stato rivelato che Kevin Feige ha fatto realizzare un video di Peña che ricapitola gli ultimi dieci anni di MCU, con lo stesso modo di raccontare rapido, che sarebbe stato mostrato durante uno dei passati San Diego Comic-Con. Il video non è però mai stato mostrato in pubblico.

Parlando con Comic Book, Michael Peña ha riflettuto a proposito di quel video recap, spiegando:

Il recap era con me e Paul Rudd e penso fosse una sorta di video interno. Non so se fosse per un Comic-Con o no, ma stiamo parlando di quattro o cinque anni fa. Sei? Sette anni fa? Bisognerebbe chiedere a loro! Penso fosse pensato per essere un caso isolato.