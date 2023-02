Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Come abbiamo visto, si è tenuta ieri sera a Los Angeles la premiere mondiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo blockbuster dei Marvel Studios che sarà nei cinema italiani dal prossimo 15 febbraio.

Variety ha incontrato le star del film sul tappeto rosso, tra cui Evangeline Lilly.

La mia proposta è che credo sia ora di uno spin-off su Hope, è il momento di un film su Wasp. Siamo d’accordo? Siamo d’accordo?

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

