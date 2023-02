Ant-Man: Paul Rudd parla del suo allenamento e della scena tagliata in cui compariva a petto nudo

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In un’intervista per Men’s Health, Paul Rudd ha parlato del suo allenamento per interpretare Ant-Man e dell’aspetto più importante in assoluto.

“La cosa più importante dell’allenamento è il sonno” ha detto l’attore, incoraggiando i più giovani a non sottovalutare il riposo. Per il resto, come immaginabile, Rudd si è dedicato alla dieta, al sollevamento pesi e all’attività motoria.

Come raccontato al giornale, la star solitamente inizia la giornata con un caffè, poi pratica un po’ di corsa e poi si dedica alla colazione. La sua alimentazione prevede uova, salmone e frullati proteici, mentre all’allenamento si dedica tre volte a settimana.

Ha poi parlato di una sequenza tagliata dal primo film in cui sfoggiava tutti i frutti del suo allenamento e di cui è presente soltanto un pezzo nel montaggio finale:

Da un lato la cosa mi ha seccato perché mi sono allenato per un anno per quella scena, ma dall’altro, se dovessi vedermi senza maglietta in un film Marvel, troverei ogni occasione per prendermi in giro da solo. Alla fine il film durava troppo e la scena non era essenziale.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

