Ant-Man: Paul Rudd parla del suo lato preferito di Scott Lang

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante la promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in un’intervista con Murphy’s Multiverse, Paul Rudd ha parlato di cos’è che più gli piace di Scott Lang.

Stando all’attore, si tratta della sua umanità:

La cosa che mi piace più di lui è che è un uomo qualunque che ha ancora delle riserve su tutto questo. E poi è soltanto un papà. Mi piace il fatto che faccia parte di questo gruppo con gente unica, con dei supereroi, e che sia il primo a dire: “Che diavolo ci faccio qui? Niente ha senso”. Mi piace il fatto che sia un padre e mi piace l’idea di interpretare una persona che deve impegnarsi a far fronte ai momenti in cui si ritrova. Il suo lato umano è la cosa che mi piace di più, […] non c’è niente che non mi piaccia di lui, ma forse sono di parte.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

