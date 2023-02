Ant-Man and the Wasp: Quantumania, due easter egg legate ai fumetti

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Come da tradizione, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è ricco di easter egg e strizzate d’occhio legate non solo agli altri film dell’UCM ma anche ai fumetti stessi.

In una scena a metà film, ad esempio, quando i rivoluzionari del Regno Quantico cercano di trovare il codice di un ponte levatoio, Quaz (William Jackson Harper) riesce a scoprire che il codice è 18147. La sequenza di numeri è particolarmente rilevante se si pensa alla storia a fumetti di Scott Lang visto che Avengers #181 ha segnato il debutto del personaggio, mentre Marvel Premiere #47 ha invece segnato la sua prima apparizione nei panni di Ant-Man.

Tra le tante creature in cui i protagonisti si imbattono nel Regno Quantico ce n’è anche una a forma di broccolo, come sottolineato da Hank Pym (Michael Douglas). Comicbook suggerisce che possa trattarsi di un membro dei Cotati, una razza aliena ben nota nei fumetti.

Creati da Steve Englehart e Sal Buscema per The Avengers #133 nel 1975, i Cotati sono una razza aliena molto particolare visto che sono degli ibridi tra piante e esseri umani. La razza è stata citata due volte nei film dell’Universo Marvel, ovvero sia in Guardiani della Galassia che in Avengers: Infinity War.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda, che ne dite di queste easter egg?