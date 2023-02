Ant-Man 3, Kathryn Newton sui segreti Marvel: “Paul Rudd ha detto che sono come Tom Holland”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con Digital Spy, Kathryn Newton ha parlato della segretezza attorno a film come Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

“Sono molto ingenua” ha detto l’attrice, che ha descritto come i suoi amici “mi dicano: ‘Oh, mi hai detto che questo muore’ e io rispondo: ‘Davvero? Oh, beh… no! Perché non succede nel film!‘”.

Ha poi aggiunto:

Non sono molto brava a tenere i segreti. Paul Rudd ha detto che sono come Tom Holland.

