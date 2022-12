Ant-Man and the Wasp: Quantumania, parla il regista: “Volevo un film come Avengers”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In occasione di un’intervista con EW, Peyton Reed ha parlato delle sue ambizioni legate ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic Marvel in arrivo l’anno prossimo.

Il regista era stanco di realizzare film che fossero considerati “minori”:

La gente pensava: “Oh, questi sono dei piccoli film ottimi per pulire il palato dopo i giganteschi film di Avengers“. Per il terzo ho detto: “Basta con il pulire i palati. Voglio il grosso film come Avengers”.

Il risultato potrà essere ammirato il prossimo febbraio.

Ecco, intanto, una nuova foto promozionale con Scott e Cassie Lang:

(L-R): Kathryn Newton as Cassandra “Cassie” Lang and Paul Rudd as Scott Lang/Ant-Man in Marvel Studios’ ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. Photo by Jay Maidment. © 2022 MARVEL.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.