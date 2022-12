Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista svela nuovi dettagli su Bill Murray

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In occasione di un’intervista con EW, Peyton Reed ha parlato delle sue ambizioni legate ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic Marvel in arrivo l’anno prossimo.

Il regista ha svelato alcuni dettagli sul personaggio interpretato da Bill Murray, come potete leggere a seguire:

Bill Murray interpreta un personaggio del passato di Janet van Dyne, è un ruolo fondamentale. Un grosso tema di questo film è legato alle cose che gli adulti e i figli non si dicono, e ai loro segreti in famiglia. Nell’ultimo film, quando Hank e Hope salvano Janet, il personaggio di Evangeline Lilly pensava: “Oh, ritroverò mia madre, sarà bellissimo e parleremo di tutto“. Ma cosa succede se questa persona, e in questo caso Janet, alza un muro e forse è a disagio all’idea di parlare di alcune cose del suo passato? Come insegnano le grandi storie, alla fine il passato ti raggiunge. Il personaggio di Bill rappresenta proprio questo.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

