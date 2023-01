Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Hope e Hank Pym con un blaster nelle nuove immagini

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Empire ha diffuso due nuove immagini di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che noi di BadTaste festeggeremo, come al solito, con una proiezione evento ad Arcadia Cinema (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Le foto ci mostrano Evangeline Lilly (Hope) nel Regno Quantico con il suo nuovo costume e Hank Pym con un blaster non così diverso da quello usato da Star-Lord nei film di Guardiani della Galassia:

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

