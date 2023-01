Ant-Man and the Wasp: Quantumania avrà un impatto come “Civil War” e “Winter Soldier”, secondo il produttore

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania avrà sull’Universo Marvel un impatto paragonabile a quello di due film di Captain America: il secondo e il terzo capitolo.

È quanto sostenuto dal produttore Stephen Broussard in occasione della diffusione del nuovo trailer del film di Peyton Reed:

Si pensi a film come Captain America: The Winter Soldier, in cui si vedeva la caduta dello S.H.I.E.L.D. e che sembrava sconvolgesse tutto l’UCM. Captain America: Civil War è stato un altro film con gli eroi divisi e con delle fazioni schierate… sembrava proprio che il futuro dell’Universo sarebbe stato definito dalle azioni in quel film. Ecco perché ci piaceva l’idea di rendere questo film di Ant-Man importante e fondamentale per il futuro dell’UCM.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Fonte