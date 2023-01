Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le ispirazioni per Kang e la sua “arma segreta”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Come abbiamo visto, a un mese dall’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Empire Magazine ha lanciato oggi le due copertine esclusive del primo cinecomic Marvel in uscita quest’anno.

Nella rivista sono disponibili alcuni dettagli sul primo cinecomic Marvel del 2023, come una delle fonti di ispirazione per il Kang di Jonathan Majors, come raccontato dall’attore:

Ho incontrato prima la squadra di Loki, poi è arrivato Peyton [Reed] e abbiamo parlato del film. Mi ha dato un po’ di punti di riferimento, tra cui Alessandro Magno, e così via.

Kevin Feige ha poi parlato dell’arma segreta del personaggio:

Kang è una persona molto potente, ma quando lo incontriamo in questo film lo troviamo in una posizione in cui ha bisogno di riacquisire quel potere. Ha una navicella e uno strumento che gli permettono di andare ovunque voglia e in qualunque tempo, a patto di farle funzionare. Se solo avesse accesso a degli scienziati geniali dotati di particelle Pym…

Ha poi aggiunto:

Kang è una scelta ovvia quando si tratta di Multiverso. Ci ha permesso di dare forma a un altro cattivone. È un tipo diverso di cattivo, in guerra con se stesso tanto quanto con i nostri eroi.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà nei cinema italiani il 15 febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.