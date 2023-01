Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang in copertina su Empire Magazine!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Quando manca un mese all’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Empire Magazine ha lanciato oggi le due copertine esclusive del primo cinecomic Marvel in uscita quest’anno.

Empire ha dedicato la cover story del prossimo numero proprio al film di Peyton Reed, e nei prossimi giorni pubblicherà estratti e immagini esclusive.

“Il terzo film della saga non promette solo di essere un vero e proprio trip nel Regno Quantico,” spiega la rivista, “Ma è l’inizio vero e proprio della Fase 5, un gigantesco salto nella Saga del Multiverso e l’introduzione definitiva di Jonathan Major nei panni del nuovo super villain, Kang il Conquistatore – un uomo che, assieme con le sue numerose varianti maniacali, farebbe impallidire anche Thanos. L’eroe più piccolo della Marvel dovrà affrontare il villain più grande dell’MCU finora.”

Proprio Kang è al centro della copertina ufficiale, mentre per la copertina degli abbonati è stato coinvolto l’artista MURUGIAH, che ha realizzato una “folle” illustrazione:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà nei cinema italiani il 15 febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.