Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kathryn Newton sul consiglio ricevuto da Paul Rudd

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con The Wrap, Kathryn Newton ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e del suo rapporto con Paul Rudd.

L’attrice ha parlato del consiglio datole dall’attore:

Siamo subito entrati in connessione come Cassie e Scott. Durante le prove Paul improvvisava un po’ e anche io ci ho messo un po’ del mio. Quando abbiamo iniziato le riprese, abbiamo girato un paio di scene con Michael [Douglas], Michelle [Pfeiffer] e Evangeline [Lilly]. Io e Paul siamo andati in pausa, e mi ha detto: “Ascolta, è evidente quanto tu faccia ridere. Non trattenere nulla. Non finire questo film con il rimpianto di non aver provato a dire una battuta. Metticela tutta! Parliamo di un film, alla fine… se non fa ridere, la tagliano, ma in caso contrario potrebbero utilizzarla“. Io gli ho detto: “Ma scherzi? In un film Marvel si può sperimentare?” e lui: “Proprio così“.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

