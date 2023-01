Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i coloratissimi poster per le sale IMAX e PLF!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Mancano poche ore all’apertura delle prevendite di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in Italia: dalle 16 di mercoledì 17 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti del primo film dei Marvel Studios del 2023, che noi di BadTaste.it celebreremo con i nostri lettori nella gigantesca Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo il 15 febbraio alle ore 21:00.

Ma negli USA le prevendite sono iniziate martedì, e per l’occasione sono stati lanciati i coloratissimi poster realizzati per i vari formati in cui il film verrà distribuito nei circuiti Premium Large Format, a partire da IMAX, per passare da Dolby Digital, ScreenX, 4DX e RealD 3D.

Potete vederli qui sotto!

