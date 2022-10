Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il produttore loda il lavoro di Jonathan Majors

Durante una chiacchierata con Comicbook per la promozione di Licantropus, Brian Gay ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo film Marvel del 2023.

Gay ha parlato nello specifico del ruolo di Kang, affidato a Jonathan Majors:

Jonathan è un attore fenomenale, sul set arriva preparato e così pieno di idee. La cosa bella è che abbiamo qualcuno di un tale talento che può mostrarci, come dicono in Loki, sia il meglio che il peggio del personaggio, mostrando ogni sua sfumatura. Sono così elettrizzato all’idea che tutti vedano il lavoro svolto, trovo che abbia una presenza incredibile nell’UCM. Quando entra scena, vedi Kang. Riesce a dare al personaggio un corpo e una gravitas senza paragoni.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema in Italia il 15 febbraio 2023, negli Stati Uniti due giorni dopo.

Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!