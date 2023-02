Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista commenta l’assenza di Luis

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con l’Hollywood Reporter, Peyton Reed ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania commentando l’assenza di uno dei personaggi preferiti dai fan, Luis, interpretato da Michael Peña nei primi due film.

“Non ci sono mai state versioni alternative di questo film con Luis” ha spiegato. “Ci sono già un mucchio di personaggi nel film, […] ma durante lo sviluppo abbiamo deciso di portare la famiglia nel Regno Quantico all’inizio, perciò non aveva senso includere Luis e il resto della compagnia“.

Ricordiamo però che David Dastmalchian, dopo aver interpretato l’amico di Scott, Kurt, nei primi due film, è tornato nei panni di un altro personaggio prestando la voce a Veb, una creatura amorfa che i personaggi incontrano nel Regno Quantico.

