Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista parla di una particolare ripresa di MODOK

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Se avete visto Ant-Man and the Wasp: Quantumania sapete che, dopo il sedere del Dio del Tuono visto in Thor: Love and Thunder, il film mostra il posteriore di MODOK.

Nel corso degli incontri stampa per la promozione del cinecomic, il regista della pellicola, Peyton Reed, ha potuto parlare proprio della realizzazione di quella particolare scena raccontando qualche retroscena.

L’effetto visivo di quella ripresa, quello che abbiamo mostrato, era qualcosa che ci aveva colpito in quanto veloce, grottesco e divertente. Ricordo che, con ogni effetto visuale fatto per il film, ricevi sempre indietro dalla società che realizza i VFX la scena che poi analizzi e, magari, rimandi indietro con delle note e devo ammettere qua, di fronte a te e a queste altre persone, che uno degli appunti fatti per quel passaggio è stato “Ok, è davvero grandiosa, ma bisogna vedere un po’ più di spacco delle chiappe!”. È stata una nota che ho fatto e che ha trovato d’accordo tutte le persone che stavano con me in quella stanza in quel preciso momento e quello che hai visto nel film è quello che volevamo ottenere. Apprezzo molto la tua domanda!

Trovate tutte le informazioni su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda del film!

FONTE: Yahoo via Twitter