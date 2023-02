Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore difende il finale

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Come abbiamo visto, il finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato girato poche settimane fa dopo un cambio di programma ai “piani alti”.

In una recente intervista con Fandom, lo sceneggiatore Jeff Loveness ha risposto ai fan che si aspettavano un finale con un maggiore impatto sulle sorti dei protagonisti:

Amo il finale che alla fine abbiamo deciso. Capisco le critiche delle persone, ma secondo me se lasci Ant-Man di nuovo bloccato nel Regno Quantico, finisci per ripetere il finale del secondo film; lui che ne esce poi riflette quello che succede in Endgame.

Nei piani originali, prima delle riprese aggiuntive, Hope e Scott sarebbero dovuti rimanere intrappolati nel Regno Quantico in attesa di un film successivo.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda.