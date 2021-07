Secondo quanto riportato da Deadline , regista di Freaky, sarebbe stato ingaggiato da Netflix per scrivere e dirigere, un adventure movie per famiglie il cui cast comprende Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier) e David Harbour (Stranger Things, Black Widow),

L’opera segue la storia di un uomo di nome Kevin che si imbatte in Ernest, un fantasma che infesta la sua nuova casa. Kevin nel giro di una notte fa scalpore sui social media insieme alla sua famiglia. In seguito Kevin ed Ernest diventeranno degli obiettivi della CIA quando iniziano ad indagare su un mistero riguardante il fantasma.

Landon sta scrivendo la sceneggiatura basandosi sul racconto breve di Geoff Manaugh “Ernest.”

Completano il cast Jahi Di’Allo Winston (Charm City Kings), Tig Notaro (Army of the Dead), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Erica Ash (Survivor’s Remorse), Isabella Russo (School of Rock the Musical, Crashing), Niles Fitch (This Is Us), Faith Ford (Murphy Brown) e Steve Coulter (Shotgun Wedding).

Dan Halsted produrrà il lungometraggio insieme a Marty Bowen e Isaac Klausner della Temple Hill. Lo stesso Landon sarà anche il produttore esecutivo del film insieme a John Fischer, Geoff Manaugh, Korey Budd e a Nathan Miller.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto Netflix di Landon? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!