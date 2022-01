Secondo quanto riportato da Deadline l’attore(Captain America: The Winter Soldier) è pronto per fare il suo debutto alla regia con, biopic incentrato sulla pioniera per i diritti civili Claudette Colvin.

Saniyya Sidney, vista recentemente nei panno di Venus Williams in Una Famiglia Vincente – King Richard, vestirà i panni di Claudette Colvin. Niceole R. Levy (The Banker) si occuperà invece della sceneggiatura.

Claudette Colvin aveva 15 anni quando si oppose coraggiosamente al razzismo, venendo arrestata dopo essersi rifiutata di rinunciare al suo diritto al suo posto su un affollato autobus a Montgomery, in Alabama. Passarono nove mesi prima che Rosa Parks diventasse un simbolo nell’era dei diritti civili. Inizialmente accolta per il suo coraggio dei leader del movimento per i diritti civili, la Colvin fu poi cancellata dalla storia da quegli stessi leader che avevano deciso che una povera adolescente dalla pelle scura non sarebbe stata il volto ideale della loro campagna pubblica.

Mackie si occuperà anche di produrre il lungometraggio insieme a Kellon Akeem, Jason Michael Berman e Marc Ambrose. Si tratta di una co-produzione tra la Gravy Productions, la Mansa Productions, la Mandalay Pictures e la Ambergreen Entertainment.

