In vista della sua apparizione inha parlato dell’importanza di ricevere lo scudo diin quanto supereroe nero e della rappresentazione al cinema e nelle serie tv.

L’attore ha menzionato il collega e amico Chadwick Boseman, scomparso prematuramente a causa di un cancro l’anno scorso.

Per me e Chad non c’è mai stato spazio [per la rappresentazione] visto il nostro passato. C’è sempre stata un’intesa immediata tra di noi perché abbiamo origini umili nel Sud; abbiamo un passato molto simile. Conoscevamo il gioco e sapevamo a cosa stessimo andando incontro.

Un paio di mesi fa l’attore aveva ammesso di non aver avuto ancora il coraggio di guardare Ma Rainey’s Black Bottom, l’ultimo ruolo di Chadwick Boseman.

Mackie aveva interpretato un ruolo nella versione di Broadway, perciò è ancora più legato all’opera:

Non l’ho visto ancora. Ho molto a cuore Ma Rainey’s Black Bottom visto il mio passato, e visto il mio rapporto con Chad non sono ancora riuscito, emotivamente, a sentirmi in grado di mettermi a sedere e accogliere quell’esperienza. Ora come ora non riuscirei a guardarlo per il suo valore artistico e per le interpretazioni dei protagonisti. Sarebbe troppo difficile emotivamente farne i conti.