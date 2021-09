LEGGI ANCHE – Antlers: il mito al centro della nuova featurette del film di Scott Cooper

20th Century Studios ha diffuso in rete numerose nuove immagini di, il nuovo thriller/horror diretto da Crazy Heart ) e prodotto da

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 29 ottobre.

Potete vedere tutte le immagini qua sotto:

Il film, scritto da C. Henry Chaisson e Nick Antosca insieme a Cooper, è un adattamento di un racconto dello stesso Antosca intitolato The Quiet Boy. La storia è ambientata in una piccola città dell’Oregon e ruota attorno a una insegnante e suo fratello, lo sceriffo locale, che si imbattono in un giovane studente che cela un pericoloso segreto con possibili conseguenze spaventose.

Nel cast Keri Russell, Jesse Plemons e Jeremy T. Thomas. Accanto a loro Graham Greene (Molly’s Game), Scott Haze (Venom), Rory Cochrane (Black Mass) e Amy Madigan (Field of Dreams).

Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale il 17 aprile 2020 (l’uscita pare ora fissata al 2021).

FONTE: ComicBook.com