John Ottman, regista, compositore e montatore premio Oscar per Bohemian Rapsody, dirigerà un film sulla vita di Antonio Vivaldi.

Il film, scritto da Kevin Lund e TJ Scott, ha avuto una lunga fase di gestazione, iniziata 20 anni fa quando il regista legato al progetto era Ron Howard. Nel 2008 anche la famiglia De Laurentiis ha provato a portare alla luce il film, ma senza risultati. Infine, nel 2018, David Franco, il produttore musicale delle versioni degli anni passati, ha consegnato la sceneggiatura a Ottman, convinto che fosse l’uomo giusto per realizzare finalmente il progetto. E Ottman ha accettato, scrivendo una nuova versione della sceneggiatura, insieme ai due autori Lund e Scott, prima della pandemia. Dice quest’ultimo:

Dopo tutti questi anni, non siamo mai stati così sicuri. John ha infuso nuova vita nel progetto. Le sue idee e la sua direzione sono veramente ispiratrici.

A proposito della colonna sonora invece Ottman non è certo che sarà lui a realizzarla. Afferma:

Dovevo anche comporre la colonna sonora di Bohemian Rhapsody, ma ho pensato che avrebbe datato il film. Invece, ho utilizzato elementi diversi dalla musica dei Queen, ed ora è senza tempo. Questo sarebbe il mio approccio per Vivaldi. E mi piacerebbe davvero vedere Brian May eseguire le Quattro Stagioni per i titoli di coda.