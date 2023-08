Nel corso di un’intervista con TheWrap svoltasi prima dello sciopero degli attori, Antony Mackie ha parlato di Captain America 4, le cui riprese sono terminate alcune settimane fa.

“Ha chiuso un cerchio nella mia esperienza Marvel perché lo abbiamo girato a [Washington] D.C. nello stesso albergo in cui abbiamo girato [Captain America] Winter Soldier” ha spiegato l’attore.

Ha poi aggiunto:

In una delle mie prime scene Marvel ero seduto a un tavolo a parlare con il senatore, e io, Chris [Evans] e Scarlett [Johansson] lo rapivamo. Siamo tornati nello stesso albergo e abbiamo girato nella stessa area. In questo senso è stato davvero commovente pensare al percorso del mio personaggio e vedere dov’è arrivato dopo 10 anni che sono nell’UCM.

Captain America: Brave New World sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 26 luglio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas. Liv Tyler ritorna nei panni di Betty Ross.

