Giovedì, come noto, arriverà finalmente il trailer di Aquaman 2, la pellicola di James Wan con Jason Momoa in arrivo il prossimo 20 dicembre nelle sale italiane.

Nel dare l’annuncio, la Warner Bros. ha svelato come da tradizione un trailer del trailer, una pratica molto comune che è stata fatta notare al regista James Wan su Instagram.

“Lol, è un davvero un caz*o di trailer del trailer?” ha scritto un utente.

“Ahah, lo so, è esilarante” ha ribattuto il regista.

Dopo aver fallito nello sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, spinto ancora dalla volontà di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di abbattere Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta è più formidabile che mai, impugnando il potere del mitico Tridente Nero, che è in grado di liberare un’antica e malvagia forza. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà a suo fratello prigioniero, Orm, l’ex Re di Atlantide, per forgiare una improbabile alleanza. Insieme, dovranno mettere da parte le loro differenze al fine di proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo, da una distruzione irreversibile.