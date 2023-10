La cover story del numero di dicembre di Empire Magazine è dedicata nientemeno che ad Aquaman e il regno perduto, l’atteso cinecomic che chiuderà definitivamente il ciclo attuale della DC Comics al cinema e, eventualmente, proietterà verso quello ideato da James Gunn.

Come sempre, la rivista ha dedicato due copertine al film mostrando immagini inedite (quella per gli abbonati è una scultura di ghiaccio del supereroe interpretato da Jason Momoa creata appositamente per la rivista). All’interno sono anche presenti foto inedite del film, e alcune interessanti informazioni.

Per esempio, la promessa di James Wan che in questo sequel ci saranno ancora più elementi horror:

C’era un elemento horror nel primo film. Ma in questo secondo film ce ne sarà decisamente di più.

Il riferimento sono i vecchi film dell’orrore europei e i mostri di Ray Harryhausen:

Sono state le fondamenta su cui abbiamo costruito il film in termini di design. Il regno perduto ha senza dubbio un loook molto retro, anni sessanta. Ci saranno creature meccaniche inquietanti come nei vecchi film di fantascienza e dell’orrore. C’è una sequenza d’azione colossale in cui Arthur e Orm combattono gli scagnozzi di Black Manta, utilizzando quello che chiamiamo “Octobot”, una specie di calamaro meccanico. È stato divertentissimo da girare.

Un’ambientazione, in particolare, sarà davvero inquietante:

Nel suo viaggio alla ricerca di un modo per distruggere Arthur, Black Manta… finisce contro “qualcosa”…

In un altro estratto della cover story, James Wan parla di altri generi cinematografici a cui si è ispirato:

Il primo film era pensato come una specie di All’inseguimento della pietra verde: una commedia romantica d’azione e avventura. Il secondo invece doveva essere una buddy comedy vera e propria, incentrata sull’amicizia. Volevo fare Tango & Cash! Jason interpreta Arthur in maniera quasi esagerata, mentre Patrick interpreta Orm come fosse la classica spalla. Non è troppo diverso da Will Smith e Tommy Lee Jones in Men in Black: come Tommy, Patrick interpreta il personaggio in maniera asciutta ma molto divertente. I due film sono stati concepiti come fosse un grande, unico film. Quando li guarderete uno dopo l’altro, vi renderete conto che sono consequnziali.

Ecco le cover e le immagini:

Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Classifiche consigliate