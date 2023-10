Alcune ore fa Variety ha pubblicato un lungo approfondimento sugli ostacoli affrontati dalla produzione di Aquaman 2 in riferimento alla figura di Amber Heard, che a quanto pare la Warner Bros. avrebbe voluto licenziare, non solo per i problemi legati al processo con Johnny Depp.

Nell’articolo si legge che se lo sciopero sarà risolto presto, in fase di promozione sarà difficile per James Wan e la Warner Bros. evitare le accuse dell’attrice di esser stata messa completamente da parte e di aver assistito a una riduzione drastica delle sue scene.

Fonti del sito sostengono che “almeno due scene” con Heard sarebbero state tagliate: una scena d’azione con Mera contro Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) e una scena d’amore con Jason Momoa.

In ogni caso, sarà difficile gestire i due attori in fase di promozione visto che tra i due non corre buon sangue: la scorsa estate, infatti, Momoa ha smesso di seguire Heard su Instagram mentre una fonte sostiene che l’abbia addirittura bloccata.



Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Aquaman e il regno perduto?

