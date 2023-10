Per il nuovo numero di Empire Magazine James Wan ha affrontato altre due questioni piuttosto spinose relative al suo Aquaman 2 dopo aver parlato del presunto set problematico.

La prima riguarda la presenza di Batman visto che nei piani iniziali il film avrebbe dovuto mostrarci il Batman di Michael Keaton, poi, quando The Flash è stato rinviato, lo studio è corso ai ripari richiamando Ben Affleck sul set. Sembra che alla fine nel film non si sia trovato spazio per nessuno dei due:

Probabilmente non ci sarà. Tutto ciò che posso dire è che quelle scene servivano come riserva giusto per spiegare eventualmente la cronologia temporale se fossimo arrivati prima noi [di The Flash], ma alla fine usciremo dopo.

Il regista ha poi commentato le accuse di Amber Heard secondo cui il ruolo di Mera sarebbe stato ridotto significativamente:

Ha ragione a dirlo perché mentre lavoravo a questo film non pensavo a lei. Gli attori non sanno necessariamente ciò che noi [registi] facciamo dietro le quinte e a cosa stiamo pensando. Ma il mio piano è sempre stato questo, ovvero realizzare un primo film in stile All’inseguimento della pietra verde, una commedia romantica di azione e avventura, mentre il secondo una buddy comedy in stile Tango & Cash.

Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Fonte: The Direct | Twitter

