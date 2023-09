Qualche giorno fa, la Warner Bros ha finalmente diffuso online il primo trailer di Aquaman 2, il cinecomic di James Wan con Jason Momoa che arriverà nei cinema italiani il prossimo dicembre con il titolo Aquaman e il regno perduto.

Il lancio del filmato promozionale è stato accompagnato da un evento stampa in cui il regista di Aquaman 2 James Wan ha potuto parlare di questo nuovo lungometraggio. Un film che rispetto al campione d’incassi di qualche anno fa è maggiormente incentrato sul concetto di famiglia. E, per tale ragione, James Wan ha voluto ringraziare e la famiglia di Fast & Furious per gli insegnamenti ricevuti durante la lavorazione del capitolo della saga da lui diretto, il settimo.

Il filmmaker spiega:

Ho imparato tutto sull’importanza della famiglia dalla mia esperienza con Fast and Furious, è un elemento che gioca un ruolo fondamentale in questo film. Potete vedere che questo aspetto è stato affrontato in modo significativo [Ride, ndr.]. No, sul serio: l’elemento familiare in questo film è stato molto importante per me. E potete ringraziare Vin per questo.