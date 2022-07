Aquaman 2: Jason Momoa annuncia il ritorno di Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne

Come un fulmine a ciel sereno, Jason Momoa ha annunciato che Ben Affleck tornerà a interpretare Batman in Aquaman e il regno perduto.

“Bruce e Arthur di nuovo insieme” ha scritto l’attore su Instagram condividendo alcuni scatti con il collega. Sembra che il volto di Aquaman abbia deciso di pubblicare la notizia dopo esser stato avvistato in compagnia di Affleck da alcuni visitatori del Warner Bros. Studio Tour di Hollywood. “Non è più un segreto, a quanto pare” dice nel video allegato al suo post.

“Grandi cose in cantiere per Aquaman 2” ha ammesso, confermando indirettamente che sono in corso le riprese aggiuntive del film di James Wan.

The Flash, in arrivo a giugno, doveva segnare l’ultima apparizione di Affleck nei panni di Batman dopo il suo addio al ruolo nel 2019, ma a quanto pare è stato deciso di aggiungerlo anche al cinecomic DC atteso per marzo.

Aquaman e il regno perduto sarà al cinema il 6 marzo 2023.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film di James Wan?Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!