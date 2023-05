Aquaman and the Lost Kingdom

In un’intervista con Men’s Health, Jason Momoa ha raccontato un aneddoto sulla lavorazione di Aquaman 2. L’attore ha rivelato infatti come insieme al suo partner creativo Brian Mendoza aveva scritto un trattamento di 50 pagine per il film, che la Warner Bros. avrebbe acquistato ma poi in buona parte accantonato.

Non sappiamo quanto di questo lavoro sia stato effettivamente utilizzato, ma Momoa esprime tutto il suo disappunto per come sono andate le cose:

Ed ecco il motivo per cui amo dirigere e creare. Alla fine di Chief of War, ho detto: “Sì, sentitevi liberi di criticare, di deriderlo. Se non è bello, allora è perché facciamo schifo ed è colpa nostra“. Non voglio limitare a fare l’attore e a restare nel mio camerino, mi piace poter ardere per ciò in cui credo. Ho visto con i miei occhi alcune delle performance attoriali più scioccanti, ma quando le ho viste montate erano incredibili. Vorrei potervi dire di chi sono, perché mi hanno fatto dire: “Ma che c*zzo?“. Ho visto un tizio che doveva essere praticamente imboccato, gli leggevano ogni singola battuta. Ma questo figlio di p*ttana spaccava quando le scene sono state montate, ed è stato acclamato per quella interpretazione. A quel punto mi sono detto: “Wow, questa m*rda è realizzata col montaggio“.

Nonostante queste parole, l’attore si dice molto eccitato per il futuro della DC, promettendo che ci saranno “un sacco di cose toste in arrivo”.

Nella medesima intervista, Momoa ha poi accennato anche al primo film, dichiarandosi assolutamente sorpreso dal successo ottenuto al box-office. Ecco le sue parole:

Ad essere del tutto onesto, sono rimasto assolutamente sconcertato dal fatto che Aquaman sia stato accolto così bene. Ho fatto cose incredibili che nessuno vede e di cui non frega niente a nessuno. In questo settore non si sa mai. Non vado a fare delle cose pensando: “Oh, con questo farò un miliardo di dollari“. Vado e faccio del mio meglio a lavoro.

Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema il prossimo Natale.

