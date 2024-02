Argylle, nuovo film di Matthew Vaugh, è da inizio mese nelle sale di tutto il mondo. Nonostante non si sia rivelato un successo di pubblico e critica, il regista non perde le speranze di tornare a esplorare il mondo della pellicola. In un’intervista con Uproxx, ha infatti confermato i suoi piani per un crossover con Kingsman, saga da lui diretta tratta dai fumetti di Mark Millar.

Ecco le sue parole:

La buona notizia è che, in fondo, Mark Millar è il proprietario sia di Kingsman che di Argylle [i due film condividono lo stesso universo]. Possiamo farci quello che vogliamo. E l’unica cosa che vorrei dire è che quando sei una super spia che si veste solo con abiti neri, c’è solo una sartoria in cui andrà a farseli fare.

Vaugh non è solo: anche John Cena, membro del cast di Argylle, ha parlato con Looper della possibilità di un sequel/spin-off della pellicola:

Spero che il mondo dica di sì e che questo significhi andare a vedere Argylle e goderselo. So che Matthew Vaughn ha un piano e spero che riesca a realizzarlo. Credo che abbia in mente più di un film, quindi spero che il pubblico di tutto il mondo si goda il film e che si riesca a rimettere insieme la band.

Argylle si conclude infatti con una scena post-credit molto significativa in questo senso, che Vaugh ha commentato ospite del podcast di Josh Horowitz. Non proseguite la lettura se non avete ancora visto il film e non volete avere SPOILER.

La scena si svolge circa 20 anni dopo e vede l’agente Aubrey Argylle (Louis Partridge) entrare in un bar chiamato “The King’s Man”. Ecco le parole del regista:

È tratta dal primo libro. Il film è il quarto libro – si tratta del quarto e del quinto libro. Questa è una scena del primo libro, interpretata dall’adorabile Louis Partridge. Tutto quello che dirò è che Argylle indossa splendidi abiti con colletto Nehru e deve andare dal miglior sarto del mondo per farseli fare.

Potete vedere l’intervista completa al regista qui sotto:

Trovate tutte le informazioni su Argylle nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un crossover tra Argylle e Kingsman? Ditecelo nei commenti!

