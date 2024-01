Argylle è l’ultimo film di Matthew Vaughn, in uscita a febbraio. La storia segue le avventure della scrittrice di spy stories Elly Conway, una donna che ama trascorrere le sue giornate in casa con il gatto. La sua vita viene però sconvolta quando un agente sotto copertura, Aiden, le svela che il suo mondo immaginario non è così immaginario come pensava.

Ancora conosciamo poco dell’intera vicenda, dal momento che lo stesso regista ha ammesso che nei trailer si vedono solo scene tratte dai primi 28 minuti di film. Vaughn però ha confidato a ScreenRant quello che secondo lui rende la pellicola speciale:

Credo che l’arma segreta di questo film sia il divertimento che abbiamo avuto nel farlo, e penso che questo traspare. Dico sempre che i Traveling Wilburys sono un supergruppo. Penso che questo sia il supergruppo degli attori; che si sono riuniti, hanno dato il massimo e si sono elevati a un livello completamente nuovo.

Il supergruppo di attori di cui il regista parla è composto semplicemente da: Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, John Cena, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson e Bryan Cranston!

