Henry Cavill interpreta Argylle, una super spia coinvolta in una caccia al tesoro in giro per il mondo, nel film omonimo di Matthew Vaugh. Nel cast troviamo anche Dua Lipa, Sam Rockwell e Bryce Dallas Howard che interpreta una scrittrice, Elly Conway.

Il regista in un’apparizione nel podcast Happy Sad and Confused ha spiegato in che modo il film è tratto da un libro.

È basato su un libro che uscirà a gennaio. Scritto da… Elly Conway. Ho letto il libro e mi sono incontrato con lo sceneggiatore Jason Fuchs e ci è venuta questa idea… C’è un’intera serie di libri in programma. E quindi questo film, non voglio spoilerare niente, ma mi è piaciuta l’idea del libro e anche l’idea di mostrare un autore che scrive il libro. Mi ha ispirato un intero meta universo.

Continua:

Amo l’idea di cosa sarebbe accaduto se J.K. Rowling avesse incontrato un mago e fosse stato reale. E il quarto libro, che è quello su cui il film è basato, era quello che funzionava per noi. Quindi il primo libro sta per essere pubblicato… Mr Lucas è stato abbastanza intelligente da iniziare Star Wars con il quarto episodio, quindi perché noi no?

Argylle arriverà al cinema il 2 febbraio 2024 (in Italia il 1 febbraio) e poi debutterà in streaming su Apple TV+.

