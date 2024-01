Basta fare una rapidissima ricerca su Google scrivendo “Elly Conway Taylor Swift” per scoprire come un sacco di gente sia convinta del fatto che dietro all’autrice alla base del romanzo da cui Matthew Vaughn ha tratto il suo nuovo film, Argylle, ci sia appunto la popolare popstar.

D’altronde, un anno e mezzo fa, anche l’Hollywood Reporter aveva iniziato a instillare il germe del dubbio pubblicando un articolo su come l’opera di una scrittrice esordiente e decisamente elusiva fosse riuscita a essere opzionata da un colosso come Apple per una pellicola piena zeppa di star diretta da un regista molto conosciuto come Vaughn.

Questa “teoria cospirativa” viene però smentita proprio da Matthew Vaughn nel corso di un’intervista in cui spiega:

Non sono un grande appassionato e non seguo molto quello che accade su internet, in realtà è stata mia figlia a rendermi consapevole della cosa – è questo il potere della celebrità e di internet – dicendomi: “Non mi hai mai detto che Taylor ha scritto il libro!”. A quel punto la guardo e le dico: “Di cosa stai parlando? Taylor Swift ha scritto il libro? Lei non ha scritto il libro!”. E mi veniva da ridere perché pensavo: “Non è vero! Lei non ha scritto il libro!”. Ma mia figlia era convinta di sì.

Poi aggiunge:

C’è un vero libro alla base del film… ed è davvero un buon libro! E c’è una autentica Elly Conway che lo ha scritto, ma non è Taylor Swift. E ci tengo a specificarlo perché immagino che Taylor Swift abbia un sacco di persone che cercano di approfittare della sua popolarità da ogni parte, e, per quanto mi riguarda, non voglio far parte di quel club. Ho letto queste teorie del complotto e ho pensato: “Wow, riescono a toccare davvero ogni cosa!”. Ma non è Taylor Swift. Lei sicuramente non ha scritto il libro.

Argylle: La trama

Dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass) nasce Argylle, un thriller di spionaggio acuto, che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo. Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar® Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

Argylle: La squadra creativa

Il cast di prim’ordine comprende Henry Cavill (The Witcher), John Cena (Fast X), la vincitrice dell’Oscar® Ariana DeBose (West Side Story), la superstar del pop Dua Lipa (Barbie), il vincitore dell’Emmy e candidato all’Oscar® Bryan Cranston (Breaking Bad), la vincitrice dell’Emmy e icona della commedia Catherine O’Hara (Schitt’s Creek), Sofia Boutella (Kingsman – The Secret Service) e il leggendario Samuel L. Jackson. Alfie è interpretato da Chip, che nella vita reale è il gatto della top model Claudia Vaughn (nata Schiffer). Argylle è diretto e prodotto da Matthew Vaughn, da una sceneggiatura di Jason Fuchs (Sei ancora qui – I Still See You). Il film è prodotto da Matthew Vaughn, Adam Bohling (del franchise Kingsman), Jason Fuchs e David Reid (del franchise Kingsman). I produttori esecutivi sono Adam Fishbach, Zygi Kamasa, Carlos Peres e Claudia Vaughn. Apple Original Films presenta, in associazione con MARV, una produzione Cloudy. Argylle è distribuito da Universal Pictures Italia.

FONTE: Rolling Stone

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate