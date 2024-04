Apple TV+ ha annunciato la data di uscita di Argylle in streaming: il film di Matthew Vaughn, dopo il disastroso lancio cinematografico di qualche settimana fa, è già disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale, e debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming venerdì 12 aprile in tutto il mondo, Italia inclusa.

Uscito al cinema il 2 febbraio, il blockbuster ha raccolto solo 18 milioni di dollari negli USA e 95 milioni di dollari in tutto il mondo. Ne è costati circa 200, rivelandosi un colossale flop. La critica è stata impietosa: su RottenTomatoes ha ottenuto solo il 33% di recensioni positive. Ecco un estratto della nostra:

Argylle sta al cinema d’azione spettacolare moderno come Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm sta al cinema di spionaggio degli anni ‘60, solo con le scene di colluttazione molto tecniche al posto della pochade e della commedia slapstick. È qualcosa che sta tra la parodia e la commedia rosa, una versione ironica del cinema d’azione che ammassa star e volti noti, anche in piccole parti, come fosse una festa in cui contano invitati e setting contano più di quel che accade. E il setting è quello del mondo di Matthew Vaughn, un misto di scenografie e costumi tradizionali britannici dentro i quali è innestata tecnologia da fantascienza, un mondo di intrighi da operetta che nei momenti migliori (come avviene in The King’s Man – Le origini) ha dalla sua un po’ di assurda follia caotica.

Da venerdì prossimo sarà quindi possibile vedere gratuitamente Argylle su Apple TV+, se siete abbonati alla piattaforma

