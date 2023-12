Ari Aster (Beau ha paura) e Yorgos Lanthimos (La favorita) sono i protagonisti di un video della serie Directors on Directors di Variety. Durante la chiacchierata, Aster ha lodato Povere Creature!, nuovo film del regista greco (LEGGI LA RECENSIONE), soffermandosi in particolare su un aspetto. Ecco le sue parole:

Il mondo di Povere Creature! è un terra di fantasia inventata. Cioè, vanno a Lisbona, ma io sono stato a Lisbona e in realtà non sembra una Cheesecake Factory. Ma [dire così] è molto riduttivo. Lo riformulo. Sono stato a Lisbona e la città non ha quell’aspetto.

Lanthimos allora spiega:

Ho sentito fin dall’inizio che dovevamo costruire un mondo che riflettesse il modo di vedere le cose [del personaggio di Emma Stone, Bella Baxter], quindi non poteva essere totalmente realistico. Così ho iniziato a pensare al cinema vecchia scuola, alle opere di Fellini o di Powell e Pressburger e a tutto quel genere di film. Abbiamo la tecnologia moderna, ma [volevo] mantenere quella sorta di sensazione più tattile e artigianale di ogni cosa. Non sapevo esattamente come sarebbe stato, quindi ci è voluto un po’ di tempo.

Potete vedere il video completo qui sotto:

POVERE CREATURE: LA TRAMA

La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.

L’uscita nelle sale italiane del film è al momento prevista per il 25 gennaio. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.

FONTE: YT

