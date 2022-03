è in trattative per entrare nel cast di, il nuovo cinecomic della Sony Pictures tratto dai fumetti Marvel.

La star di West Side Story, candidata all’Oscar per il film di Steven Spielberg per il quale ha appena vinto un SAG Award per la migliore interpretazione come non protagonista (negli iconici panni di Anita), dovrebbe interpretare il villain Calypso. Qualche giorno fa si vociferava che per la parte fosse stata contattate Taylour Paige, e prima di lei Jodie Turner-Smith.

Kraven il Cacciatore è il prossimo cinecomic dell’universo Sony / Marvel dopo Morbius, e arriverà nelle sale il 13 gennaio del 2023 (ma non è da escludere che la data venga rinviata, visto che manca meno di un anno). Alla sceneggiatura Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. J.C. Chandor si occuperà della regia.

Nel cast vi saranno Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven, oltre a Russell Crowe.

Fonte: Deadline